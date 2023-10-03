شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: شركة دلتا للإنشاء والتعمير تتقدم بطلب للشطب الاختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقديم شركة دلتا للإنشاء والتعمير طلب للشطب الاختياري للشركة لعدد 23.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 23 أغسطس، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضافت البورصة، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا، وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد القيد و الشطب و المادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

في سياق متصل أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اندماج الشركة المصرية للمنتجات النتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وذلك على أساس القيمة الدفترية، وفقًا للقوائم المالية للشركتين الدامجة والمندمجة في 31 ديسمبر عام 2022، وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الاندماج في ما بين مساهمي الشركتين على أساس صافي حقوق الملكية.