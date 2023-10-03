شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يتوقع أداءً قوياً لقطاع الضيافة بدعم «فورمولا 1» و«كوب 28» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

توقع «مصرف الإمارات المركزي»، أن يواصل قطاع الضيافة أداءه القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2023، مدفوعاً بالفعاليات العالمية القادمة (مثل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 وقمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب28») والعودة التدريجية لأسواق المصادر الرئيسية التي تمت إعادة فتحها بعد الجائحة (مثل الصين).

وأظهر التقرير الاقتصادي لـ «المركزي» للربع الثاني 2023، أن أبوظبي شهدت خلال النصف الأول من العام 2023 أداءً قوياً في قطاع الضيافة، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 2.4 مليون شخص، بزيادة بنسبة34 %على أساس سنوي. وبلغ معدل الإشغال الفندقي 70%على الرغم من بدء موسم صيف أقل ازدحاماً، حيث بلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.4 ليلة.

وبلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة 425 درهم، بزيادة قدرها 24%على أساس سنوي.

وتشير البيانات النصفية، إلى أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 8.5 مليون زائر في 6 شهور، فيما بلغ معدل الإشغال الفندقي 78%.