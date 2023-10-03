شكرا لقرائتكم خبر عن عائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يعد بمثابة معيار لمعدلات الرهن العقاري وكمقياس لثقة المستثمرين، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. وارتفعت عائدات السندات بأكثر من 64 نقطة أساس لتصل إلى 4.727% حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار حالة الاقتصاد وانتظروا البيانات الرئيسية من سوق العمل التي يمكن أن توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 15 أغسطس 2007، عندما وصل إلى 4.745%. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو حساس للتوقعات حول المكان الذي سيحدد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي الخاص به، إلى 5.115%. (وكالات)