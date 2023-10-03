شكرا لقرائتكم خبر عن «بابكو إنرجيز» البحرينية تعتزم جمع سيولة باستخدام أصولها خلال 6 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية المملوكة للدولة: «إن الشركة يمكن أن تصدر إعلانات تتعلق بجمع سيولة باستخدام أصولها في الأشهر الستة المقبلة».

وقال مارك توماس لـ «رويترز» خلال مؤتمر «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «يمكن أن نصدر بعض الإعلانات خلال الأشهر الستة المقبلة حول إمكانية تسييل بعض الأصول».

وأضاف: «ننظر إلى جيراننا ونرى ما فعلوه، لا سيما في البنية التحتية، حيث العائد منخفض المخاطر القائم على المنفعة». وتستعين الشركة البحرينية بشركة لازار بصفتها مستشاراً مالياً.

وقال توماس: «إنه شيء نفكر فيه بالتأكيد، لدينا برنامج نشط يبحث في الاحتمالات المختلفة». (رويترز)