شكرا لقرائتكم خبر عن «أوراكل» تستعرض حلولها في الذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقدم «أوراكل» مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية من الجيل الثاني على بنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها وابتكارات الذكاء الاصطناعي المُبتكرة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي خطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 335 مليار درهم.

وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا في المنطقة لدى «أوراكل»: «كان جيتكس دائمًا فرصة لنا للاستجابة للأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونوضح هذا العام كيف يمكن لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها أن تساعد في مواجهة التحديات التجارية الأكثر تعقيدًا في مختلف الصناعات، للمساعدة في تعزيز النمو».

تساعد وحدات التنفيذ الرئيسية التفاعلية المركزة بالذكاء الاصطناعي المُصممة خصيصًا لمجالات الشؤون المالية والرعاية الصحية والموارد البشرية وتجربة العملاء والعديد من الوظائف الأخرى والمحطات التجريبية للذكاء الاصطناعي التي يديرها خبراء الذكاء الاصطناعي من Oracle قادة الأعمال والتكنولوجيا على استكشاف سيناريوهات تطور مُخصصة لأعمالهم.