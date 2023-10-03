شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تزيد حصتها في «أداني انتربرايزز» لأكثر من 5 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة «العالمية القابضة» عن زيادة حصتها في شركة «أداني انتربرايزز ليمتد» إلى أكثر من 5%. وأوضحت الشركة: بأن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة وثقتها في النموذج العالمي البارز الذي تمثله في «أداني انتربرايزز». مضيفة: «نحن على يقين بأن هذه الزيادة تعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجالات مثل المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى التي تضمها الشركة.

وقالت الشركة: «إن أداني لديها القدرة الفائقة على الاستفادة من رحلة النمو القوية في الهند، وتواصل الشركة العالمية القابضة سعيها لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة في الهند، بهدف تعزيز عوائد مساهميها إلى أقصى حد».

ياتي ذلك بعد أيام من إفصاح لـ«العالمية» قالت فيه بأن شركتي «جرين إنرجي أنفستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد» و«جرين ترانزميشن أنفيستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد»، وهما شركتان تابعتان لشركة «اي اتش سي كابيتال القابضة»، قد أبرمتا اتفاقية نهائية مع مشتر للتخلص من استثماراتهما الأجنبية المباشرة في شركة «أداني جرين انرجي ليميتد»، وشركة «أداني ترانزميشن ليميتد على التوالي».