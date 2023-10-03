شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد الإمارات المالي» يؤكد على تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”عقدت اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي اجتماعها الثالث في دبي بمقر «معهد الإمارات المالي»، بحضور أعضاء اللجنة من مدراء الموارد البشرية للمصارف الرائدة العاملة بالدولة.وعقد الاجتماع بحضور كل من دكتورة فاطمة الحمادي، مدير مسؤول التصميم التنظيمي في «مصرف الإمارات المركزي» - رئيس اللجنة الفنية في المعهد، ومحمد الزرعوني، نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس الأول ومسؤول الموارد البشرية في «سيتي بنك»، وأعضاء اللجنة.يأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتم خلاله مناقشة الخطة التدريبية السنوية للمعهد للعام 2024، والتي تقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والأكاديمية المصممة لتلبية احتياجات المصارف وشركات التأمين وقطاعات الصرافة والتمويل، مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي، والتي تتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات بزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، وتهدف الخطة إلى تجديد مهارات المهنيين الإماراتيين وتوسيع نطاق مساراتهم المهنية عبر الارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم.واستعرض الاجتماع أيضاً، آخر الإنجازات والنتائج التي حققها بنجاح برنامج «إثراء» لتوطين القطاع المالي في المرحلة الأولى، الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة في مواقع قيادية وحيوية في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2026. كما تمت مناقشة خطة المرحلة الثانية من برنامج «إثراء» وسبل تنفيذها وجدولها الزمني.وقالت نورة البلوشي، مدير «معهد الإمارات المالي»: «سنواصل العمل الجاد مع الجهات المعنية والمختصة لضمان استدامة وازدهار القطاع المالي في الدولة، ونسعى بالمشاركة مع شركاءنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج»إثراء«لتوطين القطاع المالي. ونؤكد التزامنا بتقديم كافة الخطط والحلول التي تدعم القطاع، مع التركيز على تعزيز الكوادر المواطنة من خبراء المستقبل في القطاع المالي، وتحقيق التميز في البرامج التدريبية المتخصصة وتقديم التأهيل المهني المتقدم والمدعم بأهم وأحدث الشهادات الدولية».ويعمل المعهد سنويا على تصميم خطة تدريبية متكاملة بهدف تزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات وصقلها ضمن مختلف المجالات المصرفية ومساعدة القطاع على الوصول إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف والتدريب ما يشكل خطوة أخرى ضمن التزام المعهد بدعم جهود التوطين بدولة الإمارات.