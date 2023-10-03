شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح متجرها الـ 15 في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة اللولو أحدث متاجرها في مدينة حولي بدولة الكويت، ليصبح المتجر الخامس عشر لمجموعة اللولو في الكويت. وجرى الافتتاح بحضور الدكتور علي مرضي عياش العنزي، ومريم إسماعيل جمعة الأنصاري، والدكتور مطر حمد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو ومسؤولين آخرين.

وقال يوسف علي موسليام: «في غضون 3 إلى 6 أشهر المقبلة، سيتم افتتاح ثلاثة متاجر هايبرماركت جديدة في الكويت، ونحن ممتنون جدًا للقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم».

ويمتد المتجر على مساحة 83000 قدم مربعة في منطقة حولي، ويوفر تجربة تسوق فريدة للعديد من المنتجات مثل منتجات البقالة والمواد غير الغذائية والأطعمة الطازجة (المبردة ومنتجات الألبان والمنتجات المجمدة والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك)، ومطبخًا داخليًا وخدمات المأكولات المعلبة.

كما يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمفروشات المنزلية، والألعاب، والأمتعة، والهواتف المحمولة والإكسسوارات، وتكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل والعطور المميزة، والإلكترونيات لتلبية كافة الاحتياجات.