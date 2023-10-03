الاقتصاد

بالأسعار| أقوى عروض ’’كارفور‘‘ على اللحوم والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأدوات المدرسية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على السلع الغذائية والملابس والمنظفات والأدوات المدرسية والمنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تستمر حتى 10 أكتوبر في فروع كارفور وكارفور أونلاين.

وفيما يلي العروض:

للمزيد من العروض: http://bit.ly/3ZEoPoA

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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