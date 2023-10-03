شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتخلى سريعاً عن مستوى 11 ألف نقطة.. و«الكويتي» يصعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خالف مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، الثلاثاء، الارتفاع الجماعي للأسهم الخليجية، متخلياً بسرعة عن مستوى 11 ألف نقطة الذي خبره خلال الأيام الماضية. وتراجع المؤشر 0.49% إلى مستوى 10952.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.09% إلى 22544.21 نقطة. وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الكويت

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.06% إلى 6858.86 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147.5 مليون سهم، عبر 10573 صفقة نقدية، بقيمة 37.2 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي0.17% إلى 5731.19 نقطة، من خلال تداول 75.4 مليون سهم، عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.13% إلى 7477.15 نقطة، من خلال تداول 72.14 مليون سهم، عبر 6168 صفقة بقيمة 27.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 0.38% إلى 5710.65 نقطة، من خلال تداول 43.6 مليون سهم، عبر 2413 صفقة نقدية بقيمة 6.4 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.09% إلى 1,935.13 نقطة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي 0.28% إلى 725.84 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 982093 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 441932 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.16% إلى 10273.28 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 186.203 مليون سهم، بقيمة 456.80 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16500 صفقة في جميع القطاعات.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.09% إلى 4739.61 نقطة. وبلغت قيمة التداول 1.236 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98% مسجلاً 19706.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.98% منهياً التعاملات عند مستوى 3712.45 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً ليخسر نحو 1.26% من قيمته مسجلاً 5501.66 نقطة.