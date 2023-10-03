شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: قطاع العقارات يواصل أداءه الجيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشار مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من 2023، إلى أن «قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من شهر إبريل/ نيسان إلى شهر يوليو/ تموز 2023، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وزيادة تشديد السياسة النقدية». وارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم.

ووفقاً لشركة «ريدن»، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو 2023 إلى 3.6% على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي، حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5% وبنسبة 0.4% في الربع الثاني وفي شهر يوليو من عام 2023 على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5%على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وقد أدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3% في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض طفيف إلى6.1% في شهر يوليو.

دبي

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2023، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023، ما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين. كما ارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 3.9% في شهر يوليو.