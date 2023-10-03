شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 10952 نقطة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.5% عند 10952 نقطة، وبتداولات بلغت 4.891 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 166.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.235 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 143 شركة

انخفضت أسهم 143 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الإنماء طوكيو، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

انخفض مؤشر السوق الموازية، بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.1% عند 22544 نقطة، وبتداولات بلغت 40.540 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.438 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.231 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت أسهم 35، من بين 68 شركة مدرجة في السوق الموازية.