شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقع اتفاقية مع «كهرباء ومياه دبي» بـ 3.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء المياه مع هيئة كهرباء ومياه دبي للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 818,280 متر مكعب يوميا.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية 1445-03-18 الموافق 2023-10-03.

وأضافت أن العقد يتضمن اتفاقية شراء المياه، إضافة إلى تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية قدرها 818,280 متر مكعب يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بنظام المنتِج المستقل للمياه، فيما تبلغ قيمة العقد 3.428 مليار ريال.

وأوضحت أن مدة العقد 30 عاما، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأول من عام 2027.