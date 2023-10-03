شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: بدء تشغيل محطة «بحر أبو سكينة» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها بدأت اليوم تشغيل محطة بحر أبو سكينة بمنطقة عسير بمساحة مقدارها 4200 متر مربع.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الموقع يحتوي على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من مطاعم الوجبات السريعة ومحلات القهوة وخدمة غيار زيوت السيارات والصراف الآلي.

وأضافت أن من المتوقع أن يسهم تشغيل هذا الموقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023م، علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.

وبهذا يصبح عدد مواقع محطات شركتي ساسكو ونفط (536) موقعاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة.