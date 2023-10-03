شكرا لقرائتكم خبر عن «إم أي إس»: تسهيلات ائتمانية بـ 350 مليون ريال من بنك الخليج الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع بنك الخليج الدولي - السعودية (اتفاقية تمويل إسلامي).

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الحصول على التمويل 2023-10-01، مشيرة إلى أن قيمة التمويل تبلغ نحو 350 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 27 يونيو 2024.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل عقود المشاريع الجديدة، وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات، مشيرة إلى أن الاتفاقية وقعت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.