شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك»: إتمام الاستحواذ على 30% من شركة إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الاتفاقية الموقعة مع شركة (دي إم سي سي) الإماراتية للاستحواذ على نسبة 30 % من رأس مال شركة (إيه ون فينس العربية للصناعة)، مقابل 281.4 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الشركة أتمت صفقة الاستحواذ وتحويل الحصص المستحوذ عليها إلى الشركة اعتبارا من 2 أكتوبر الحالي، بعد صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 8 مارس الماضي على عملية التركز الاقتصادي والعمل على استكمال الموافقات النظامية، وإتمام شروط اتفاقية شراء الحصص الموقعة مع شركة دي إم سي سي الإماراتية للاستحواذ على نسبة 30 % من رأس مال شركة (إيه ون فينس العربية للصناعة).

وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً، جاء نتيجة تمديد تاريخ الانتهاء من الحدث لاستيفاء كامل شروط اتفاقية شراء الحصص مع الجهات النظامية ذات العلاقة.