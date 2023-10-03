شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير في أسعار الحبوب بسبب وفرة الإنتاج الأمريكي والروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت عقود القمح تسليم ديسمبر انخفض بنسبة 6.6% ليصل إلى 5.40 دولارًا للبوشل، في بورصة شيكاغو للتجارة، وجاء ذلك في ضوء عمليات بيع كثيفة بعد أن أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن ارتفاع الإنتاج وزيادة المخزونات، بأكثر مما توقعه المحللون، وفق ما ذكر موقع فارمينج بوليسي نيوز الأمريكي.

تراجع أسعار الحبوب

شهدت العقود الآجلة للحبوب في بورصة شيكاغو التجارية تراجعًا حادًا في التداول بعد إصدار تقارير وزارة الزراعة الأمريكية ربع السنوية لمخزونات الحبوب والحبوب الصغيرة والتي أبقت ميزانيات الذرة والقمح فضفاضة وخففت من المشكلات المحتملة مع فول الصويا. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية أن مخزونات فول الصويا تبلغ 268.2 مليون بوشل ومخزونات القمح 1.78 مليار بوشل ومخزونات الذرة 1.36 مليار بوشل.

توقعات الربع الثالث

أوضح كيرك مالتيس محلل مؤشر داو جونز أنه بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، كانت العقود الآجلة للقمح من بين الخاسرين الرئيسيين في السلع. في ضوء ذلك، انخفض القمح بنسبة 17٪ منذ بداية الربع. وجاءت الضغوط على القمح في جزء كبير منها نتيجة لإمدادات روسيا الوفيرة التي وصلت إلى سوق التصدير مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

من جانبه، أفاد مايكل هيرتزر الكاتب في شبكة بلومبيرج الأمريكية: "أن العقود الآجلة للقمح تراجعت بعد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وحجم الإنتاج المحلي". ورفعت الوكالة تقديراتها لإنتاج القمح الأمريكي بعدما توقع معظم المحللين خفضا الإنتاج.

أكبر انخفاض في 3 سنوات

وانخفضت العقود الآجلة في شيكاغو بأكثر من 6% لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وعمقت الخسائر الانخفاض الفصلي الرابع على التوالي للقمح وهو أطول مسار من نوعه منذ 14 عامًا وهو ما يزيد الآمال في مزيد من التخفيف من تضخم أسعار الغذاء. وأوضح هيرتزر :أن "هذه التوقعات المفاجئة تنبع جزئياً من زيادة غير متوقعة في غلات الربيع بعد هطول الأمطار في أواخر موسم النمو". وفي حين أن الولايات المتحدة هي رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، فإن الإمدادات الإضافية تضيف إلى الحالة العالمية وسط ازدهار المحاصيل في روسيا وغيرها من المنتجين الرئيسيين.

فول الصويا والذرة

أغلقت العقود الآجلة لفول الصويا أيضًا على انخفاض حاد بسبب المخزونات المحلية الأكبر من المتوقع، وأدى الانخفاض إلى انخفاض أسعار الذرة. وذكرت رويترز أن "العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة انخفضت بنسبة 6.4٪ إلى 5.41 دولارًا أمريكيًا ونصف للبوشل ووصلت إلى أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر 2020. كما اعتبر محللون أن هذا أكبر انخفاض بنقطة مئوية في يوم واحد منذ منتصف مارس 2022 عندما تخلصت أسواق الحبوب العالمية من بعض عمليات الشراء المذعورة في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا.