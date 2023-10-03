شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «بنان».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 04/10/2023م الموافق 19/03/1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 12/9/2023 م الموافق 27/02/1445 هـ، دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7 مساء، يوم الأحد بتاريخ 08/10/2023 م الموافق 23/03/1445 هـ..