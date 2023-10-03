شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الصيني ينتعش مع استمرار تعافي نشاط المصانع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين توسع للمرة الأولى منذ ستة أشهر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد بدأ في التعافي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، استنادا إلى مسح لكبرى الشركات المصنعة إلى 50.2 في سبتمبر من 49.7 وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين انكماش النشاط والتوسع. وتجاوزت القراءة التوقعات عند 50.0.

ويضيف مؤشر مديري المشتريات، وهو أول إحصاءات رسمية لشهر سبتمبر، إلى علامات الاستقرار في الاقتصاد الذي تراجع بعد موجة أولية من الزخم في وقت مبكر من العام عندما تم رفع سياسات كوفيد-19 التقييدية للغاية في الصين.

علامات تحسن في أغسطس

ظهرت علامات أولية على التحسن في أغسطس مع تسارع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بينما تقلصت تراجعات الصادرات والواردات وتراجعت الضغوط الانكماشية. وسجلت أرباح الشركات الصناعية قفزة مفاجئة بنسبة 17.2% في أغسطس بعد انخفاض بنسبة 6.7% في يوليو.حول ذلك قال تشو هاو كبير الاقتصاديين :إن "مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالإضافة إلى أرقام الأرباح الصناعية الجيدة يشيران إلى أن الاقتصاد يبتعد تدريجياً عن القاع". كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين، والذي يتضمن مؤشرات فرعية لنشاط قطاع الخدمات والبناء ليصل إلى 51.7 مقابل 51.0 في أغسطس. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب بما في ذلك النشاط التصنيعي وغير التصنيعي إلى 52.0 في سبتمبر من 51.3.

الإنفاق التصنيعي

تشمل البيانات على المدى القريب على رادار الاقتصاديين الإنفاق الاستهلاكي لأطول عطلة عامة هذا العام. وبدأ ”الأسبوع الذهبي” يوم الجمعة بمهرجان منتصف الخريف الذي ستتبعه عطلة العيد الوطني حتى 6 أكتوبر.

السفر بالسكك الحديدية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سفر الركاب بالسكك الحديدية وصل يوم الجمعة إلى 20 مليون رحلة، وهو رقم قياسي في يوم واحد في بداية إيجابية لما توقعت السلطات أن يكون الأسبوع الذهبي.

ديون قطاع العقارات

توقع الخبراء أن يرحب صناع السياسات بالمؤشرات الاقتصادية الأكثر استقرارا مع استمرارهم في مواجهة أزمة ديون قطاع العقارات التي هزت الأسواق العالمية. وأعلنت السلطات عن سلسلة من الإجراءات لدعم سوق العقارات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، على الرغم من أن القطاع لا يزال بعيدًا عن الخروج من الأزمة. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة في 10 أشهر في أغسطس، وانخفض الاستثمار العقاري للشهر الثامن عشر على التوالي. وقالت مجموعة "تشاينا إيفرجراند"، أكبر شركة تطوير عقاري مديونية في العالم والتي تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار، إن مؤسسها يخضع للتحقيق بشأن ما يشتبه في أنه ”جرائم غير قانونية”.

نمو الصين

قلص بنك التنمية الآسيوي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين لعام 2023 إلى 4.9% من توقعات يوليو البالغة 5.0% بسبب الضعف في قطاع العقارات. قال المحللون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لضمان قدرة الاقتصاد الصيني على تحقيق هدف النمو الحكومي البالغ حوالي 5٪ هذا العام. كما أوضح تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: ”استقر الاقتصاد الصيني مدفوعا جزئيا بتخفيف سياسات قطاع العقارات”. وتابع ″القضية الرئيسية للمضي قدمًا هي ما إذا كانت السياسة المالية ستصبح أكثر دعمًا. أعتقد أنها ستفعل ذلك، ولكن من حيث التوقيت، قد يحدث تغيير في موقف السياسة المالية في العام المقبل بدلاً من هذا العام”.