شكرا لقرائتكم خبر عن 2.28 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية على «الأطعمة والمشروبات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة عمليات بلغت 2.285 مليار ريال، لتقفز بنسبة 45.7%، مسجلا 45.438 مليون عملية بارتفاع 9.9 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.807 مليار ريال بارتفاع 10.3%، وبعدد عمليات 52.182 مليون عملية بزيادة 3.8%.

السلع والخدمات المتنوعة

أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.566 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 976.856 مليون ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة الخامسة مسجلًا 831.598 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 787.360 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس والأحذية سابعا بقيمة عمليات بلغت 769.004 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 409.961 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 407.645 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 273.688 مليون ريال، تلاه قطاع الترفيه والثقافة بقيمة عمليات بلغت 327.403 مليون ريال.

13.62 مليار ريال مبيعات نقاط البيع

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي نحو 13.624 مليار ريال، مقابل 10.869 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، مرتفعا بنسبة 25.4%، فيما بلغ عدد العمليات 191.142 مليون عملية، مقابل 173.910 مليون عملية، بزيادة 9.9%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 4.442 مليار ريال بارتفاع قدره 22.2%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.866 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 689.186 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 24.2%، بينما بلغ عدد العمليات 8.053 مليون عملية بزيادة قدرها 9%.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 527.296 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مكة المكرمة بقيمة عمليات بلغت 518.487 مليون ريال.

وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 399.180 مليون ريال، بارتفاع 17.8% على أساس أسبوعي.