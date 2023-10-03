مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 53.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10952.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.02% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.