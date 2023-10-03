شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. 61 مليار دولار فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 عدد من الأخبار الاقتصاديه الهامة المحلية والعالمية لعل أبرزها.. إعلان اتحاد الغرف العربية أن فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية بلغت 61 مليار دولار، إلى جانب أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء وتسجيل عيار 21 مبلغ 2140 جنيها للجرام..وغيرها من الأخبار المهمة..

الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركة القناة لتوزيع الكهرباء

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2272 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

اتحاد الغرف العربية: 61 مليار دولار فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية

دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الى انشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة عن تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا. وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية. إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.

طارق الملا: الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم يدعم أهداف الصناع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة فى التقدم والاستدامة، وأن حرصها على تقييم وتكريم التجارب والأبحاث العلمية والعملية المميزة يجدد دوافع العاملين نحو المزيد من التميز والارتقاء.

محمود محيى الدين: الحق فى بيئة صحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الحق في البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يضمن هذا الحق التمتع بعدة حقوق: الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء تسجل 2140 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمصر وسط استقرار الطلب على الذهب وكذلك ثبات نسبي في الأسعار منذ بداية تداولات اليوم، وحقق جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2140 جنيها.

13 شركة هندية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار بقطاعات الطاقة والكيماويات

يزور مصر وفد من 13 شركة هندية، غدًا الأربعاء، لبحث فرص الاستثمار وتوسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية، وتعمل الشركات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات (بولي كلوريد، والصودا الكاوية، وكلوريد الكالسيوم)، واللوجستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصات إلكترونية خاصة بتجارة التجزئة، والمخبوزات والحلويات، والمدن الصناعية الذكية والمستدامة، والتعبئة والتغليف.

وزير المالية: حافظنا على الفائض الأولى خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلي

ين الحين والآخر، يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح، وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية،: «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018،

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والخدمية بمدينة قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا، والتي تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم على طريق قنا/سفاجا بالكيلو 8.