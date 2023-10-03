شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للفنادق، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وأيه كابيتال القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.05%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 161.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.63%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.219 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.31%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.59%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 8.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.

- شار دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 15.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%.