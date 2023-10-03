شكرا لقرائتكم خبر عن عوائدت السندات وبيانات الوظائف تهبط بـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لارتفاع عوائد سندات الخزانة، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً، وكذلك بعد بيانات الوظائف الشاغرة التي جاءت أفضل من المتوقع.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 384 نقطة أو 1.15%. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3%، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 1.6%.

وتحركت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مع ارتفاع العائدات بشكل أكبر بعد صدور مسح فرص العمل لشهر أغسطس/ آب، والذي يشير إلى أن سوق الوظائف لا يزال ضيقاً. وأظهر الاستطلاع 9.6 مليون وظيفة مفتوحة في الشهر. وفي الوقت نفسه، توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم 8.8 مليون وظيفة.

وقادت «فريتو-لاي» وشركة تصنيع التوابل «ماكورميك آند كومباني» خسائر مؤشر «داو جونز»، الثلاثاء، حيث انخفض السهمان بأكثر من 9%. وانخفضت أسهم شركة الرحلات البحرية كرنفال بنسبة 6.3%، تليها «إير بي آند بي» وفياتريس 5.37% و6.12%.

وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.787%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. وقد ارتفع العائد القياسي في الشهر الماضي، حيث يقوم المتداولون بتقييم إمكانية تشديد الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 4.891%، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق في الآونة الأخيرة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، خوفاً من أن السياسة النقدية المتشددة يمكن أن تدفع الاقتصاد إلى الركود. وقد دفع هذا عوائد سندات الخزانة إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عقد. (وكالات)