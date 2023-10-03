شكرا لقرائتكم خبر عن «ايلي ليلي» تستحوذ على «بوينت بيوفارما» مقابل 1.4 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم شركة «ايلي ليلي» بأكثر من 3% الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة الأدوية العملاقة عن خطط لشراء شركة بوينت بيوفارما لعلاج السرطان مقابل نحو 1.4 مليار دولار، أو 12.50 دولاراً للسهم.

وتعمل شركة ليلي على تعزيز خط إنتاجها من خلال صفقات صغيرة، حيث يواجه علاج السرطان «أليمتا» منافسة شرسة من الإصدارات المقلدة، بينما تراهن على عقار تيرزيباتيد الرائج المحتمل، أو مونجارو، لدفع النمو.

وتقوم شركة بوينت بيوفارما حالياً باختبار مرشحها العلاجي للغدد المشعة لعلاج مرضى سرطان البروستاتا. من المتوقع ظهور نتائج دراسة المرحلة الأخيرة بحلول نهاية عام 2023. وتستخدم علاجات الغدة الإشعاعية الذرات المشعة لاستهداف السرطان.

وارتفعت أسهم بوينت بيوفارما بأكثر من 85% بسبب الأخبار. (وكالات)