شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: صادرات المملكة إلى البرتغال ارتفعت بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب حلولاً مبتكرة لا سيما على صعيد تغير المناخ، والاستدامة، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجمهورية البرتغال سيحقق دوراً مهماً في ذلك.

وأكد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمنتدى الاستثمار البرتغالي السعودي الذي عقد اليوم، في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة تنعقد في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية بين البلدين نمواً كبيراً فمنذ عام 2021م حتى 2022م.

الصادرات السعودية

وأوضح وزير الاقتصاد أن الصادرات السعودية إلى البرتغال سجلت ارتفاعاً بنسبة 50%، بينما زادت الواردات من البرتغال إلى المملكة بنحو 40%، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته ليصل إلى مليار دولار، وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين.

يذكر أن منتدى الاستثمار البرتغالي السعودي الذي نظمته وزارة الاستثمار يأتي في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.