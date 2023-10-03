أسعار ومواصفات «سوزوكي بالينو» موديل 2023

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض سيارات سوزوكي بالينو موديل 2023 عبر فئةو احدة بسعر 799.9 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي» فى مصر.

أسعار سوزوكي بالينو 2023

الفئة السعر

F/O 799.9

القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 3995 مم

العرض 1745 مم

الارتفاع 1470 مم

سعة الشنطة الخلفية 355 لتر

وتزود «سوزوكي بالينو» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 92 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت سرعة – عجلة القيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت «بالينو» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف رقمي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – زجاج كهربائي – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية – زجاج معتم- جنوط 18 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – مدخل AUX – مدخل USB – شاشة وسائط – بلوتوث – إمكانية اتصال الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندريد أوتو، وأبل كار بلاي – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – وغيرها».