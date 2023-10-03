بأسعار مميزة.. تفاصيل وموعد مزاد السيارات الحكومية المستعملة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية عن انطلاق مزاد سيارات حكومية جديد في جلسة ستقام في يوم 15 أكتوبر 2023 . وتتضمن مزاد سيارات ومعدات وجهات حكومية بالاضافة الي بضائع جهات حكومية. وتبدأ جلسة المزاد في الساعة 12 ظهراً كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

مزاد سيارات مجلس الشيوخ

ميتسوبيشي لانسر 1999 - بيجو 405 موديل 2002 – بيجو 405 موديل 2002 و2003 – بيجو 307 موديل 2008 – ميني باص ميتسوبيشي 28 راكب موديل 2008 – 6 موتوسيكلات باجاج موديلات مختلفة.

مزاد منطقة الشرابية الطبية والمعهد القومي للنقل

لادا نيفا جيب موديل 1983 – مازدا بيك أب موديل 1981 – نصر دوجان موديل 1995 – فيات ريجاتا صالون 1988.

مزاد وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية ومستشفي المبرة

سيارة نيسان بيك أب دوبل كابينة 1994 – فولكس فاجن بيك أب 1982 .

مزاد جمعية الإمام علي ومحطة بحوث الانتاج الحيواني

بيجو 504 موديل 1975 – نصر 128 موديل 1981 – شيفروليه ميني باص 2009 – شيفروليه 29 راكب 2009 – نيسان بيك أب 1994.

مزاد محافظة كفر الشيخ

جيب شيروكي 1990 – بيجو 7 راكب 504 استيشن 1980 و1981 – شيفروليه نقل شاسيه طويل 1997 – 2 تويوتا بيك أب دوبل كابينة 1995 .