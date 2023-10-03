شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية فيتامين «د» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بي بي سي)

مع عودة ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يسمى «إي جي.5»، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية، هي «إيريس»، بدأ الحديث مجدداً عن سبل الوقاية وتعزيز المناعة، وبطبيعة الحال عاد معها الحديث عن فيتامين بعينه ألا وهو فيتامين «د».

فقد تحدثت تقارير طبية عن دور مهم لهذا الفيتامين في الوقاية من الإصابة بالفيروس، رغم عدم وجود دليل علمي قاطع على نجاعة استخدامه كعلاج في حالة الإصابة، على الأقل بشكل منفرد من دون علاجات أخرى.

ويقول الدكتور بسام زوان عضو الكلية الملكية لجراحي العظام في بريطانيا: «وجدت دراسات عدة أن أغلبية الحالات التي تأثرت بشكل كبير بفيروس كورونا واضطرت للدخول إلى المستشفى، أو إلى وحدات العناية المركزة، كانت تعاني من عوز فيتامين «د»، المعروف بعلاقته المباشرة بتعزيز جهاز المناعة».

وفيتامين «د» هو عنصر غذائي مهم معروف بقدرته على مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفات، الضروريين لبناء العظام، والاحتفاظ بهما.

ويصنّع جسم الإنسان فيتامين «د» عن طريق تعرض الجلد بشكل مباشر لأشعة الشمس، وتُظهر الدراسات المخبرية أن فيتامين «د» يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويساعد في السيطرة على العدوى وتقليل الالتهاب.

وتحتوي الكثير من أعضاء وأنسجة الجسم على مستقبلات لفيتامين «د»، ما يشير إلى أدوار مهمة تتجاوز صحة العظام، وهذا بالضبط ما يدفع العلماء للبحث بنشاط عن وظائف أخرى محتملة له.

وتحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين «د»، غير أنه بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين «د» هي تناول المكملات الغذائية لأنه من الصعب تناول ما يكفي من خلال الطعام.

وتقول أخصائية التغذية ديمة الكيلاني: «يمكن أن نحصل على فيتامين «د» من خلال تناول أطعمة من قبيل الأسماك الدهنية، مثل السالمون والماكريل والسردين، أو الأطعمة المدعمة بالفيتامين مثل حبوب الإفطار، والحليب، وكذلك زيت كبد السمك وصفار البيض»، لكنها تؤكد أن الطعام بشكل عام، لا يمكن أن يكون مصدراً كافياً لفيتامين «د».

ويعد إنتاج فيتامين «د» في الجلد المصدر الطبيعي الأساسي، لكن العديد من الأشخاص لديهم مستويات غير كافية لأنهم يعيشون في أماكن تكون فيها أشعة الشمس محدودة في الشتاء، أو لأن تعرضهم لأشعة الشمس محدود بسبب طبيعة عملهم المكتبية، أو وجودهم في المنزل لوقت طويل.

كما أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة تكون مستويات فيتامين «د» في الدم لديهم أقل لأن صباغ (الميلانين) يعمل كالظل، ما يقلل من إنتاج فيتامين «د».

وإذا لم يتناول الشخص ما يكفي من فيتامين «د»، ولم يحصل على ما يكفي منه من خلال التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية على مدى فترة طويلة فقد ينشأ العوز.

والأشخاص الذين لا يدخل الحليب والبيض والأسماك في نظامهم الغذائي، مثل أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص أو عوز فيتامين «د».