شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها أصحاب البطاقات الائتمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قد يتعرض البعض لفقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية، وفي حال حدوث ذلك، لا بد من اتباع عدد من الإجراءات، وتجنب الأخطاء التي يقع فيها البعض في مثل هذه الحالة، علماً أن البنك المُصدر للبطاقة الائتمانية، هو الجهة التي يجب أن يتقدم إليها العميل، في حال وجود إشكالية في البطاقة، أو فقدانها أو سرقتها، أو الاشتباه في استخدامها بشكل غير معتاد.

وفي هذه الحالة، على العميل التواصل مع البنك للحصول على المساعدة الضرورية فوراً، عبر الاتصال بخدمة العملاء، أو وقف أو تجميد البطاقة عبر استخدام تطبيق البنك، وطلب استبدالها.

ومن أبرز الأخطاء التي يقع فيها أصحاب البطاقات الائتمانية:

• عدم حفظ البطاقة في مكان آمن بعيداً عن أعين الغير، مثل تركها في صندوق السيارة.

• اختيار رقم تعريف شخصي سهل يتضمن أرقام تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف.

• تدوين رقم التعريف الشخصي في ورقة، ووضعها داخل محفظة النقود، أو كتابته على خلفية البطاقة ذاتها.

• إطلاع الآخرين على رقم التعريف الشخصي.

• عدم الإبلاغ الفوري عن فقدان أو سرقة البطاقة.

• عدم الحفاظ على إيصالات المعاملات، والتحقق منها لاحقاً عند الحصول على كشف الحساب.

• عدم الانتباه لأي لوحة مفاتيح مرفقة، أو قارئ البطاقات المزيف، أو فتحات قد تركب في ماكينة الصراف الآلي، ويمكن استغلالها في سرقة بيانات البطاقة لتزويرها في ما بعد.

• عدم استخدام نظام بحث آمن عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت.

• عدم التأكد من المبلغ المستخدم في الشراء من المتاجر في إيصال البيع قبل التوقيع.

• الانسياق وراء رسائل بريد إلكتروني مزورة، أو صفحات إلكترونية مقلّدة، تدعي أنها تأتي من مصادر قانونية، أو من البنك نفسه، وتطلب بيانات شخصية، مثل رقم البطاقة، أو كلمة السر الخاصة بها.

• عدم تدوين رقم حساب البطاقة المؤلف من 16 رقماً، قبل السفر إلى الخارج، والاحتفاظ بهذا الرقم للإبلاغ عنه حال فقدان أو سرقة البطاقة خارج الدولة.

• التأخر في الإبلاغ عن فقدان البطاقة خارج الدولة بالاتصال بالرقم الدولي للبنوك المصدرة للبطاقات، والانتظار إلى حين العودة لإبلاغ البنك المحلي المصدر للبطاقة، علماً أنه يمكن دائماً التواصل مع البنك، حتى أثناء السفر للخارج من خلال أرقام مخصصة لذلك.