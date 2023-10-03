شكرا لقرائتكم خبر عن بحث آليات عمل مجلس الأعمال الإماراتي الإيراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث اتحاد غرف الإمارات، آليات عمل مجلس الأعمال الإماراتي الإيراني، وبما يتفق ومصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين والتطورات في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد باقر مجتبابي، الملحق التجاري في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في أبوظبي، بحضور أحمد جامع القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف الإمارات.

وأكد الجانبان أن الاليات الجديدة للمجلس، ستعمل على تعزيز التواصل، ومناقشة التحديات والفرص القائمة والمستقبلية، وبما يعود بالمصلحة المشتركة على مجتمع الأعمال في البلدين، وذلك ضمن أعلى معايير الشفافية والامتثال للتشريعات القائمة وأفضل الممارسات العالمية.جدير بالذكر أنّ إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإيراني تمّ وفقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين اتحاد غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة ومعادن إيران في عام 2014، وهو يهدف إلى استكشاف سبل الفرص الاستثمارية بين الطرفين في مجموعة من المجالات بما في ذلك الغذاء والصحة والسياحة.

كما يعدّ المجلس منصة لكبار قادة الأعمال في كل من دولة الإمارات وإيران لتسهيل التبادل والشراكات التجارية. (وام)