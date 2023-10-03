شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربياً والـ 24 عالمياً في الشمول الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 24 عالمياً على مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2023، الصادر عن مجموعة «برينسيبال فاينانشال غروب». وحققت الإمارات 46.8 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على دول مثل فرنسا والهند واليابان وبولندا وإسبانيا.

ويبحث المؤشر الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال «برينسيبال فاينانشال غروب»، مدى نجاح الحكومة والنظام المالي وأصحاب العمل في السوق في توفير الأدوات والخدمات والإرشادات ذات الصلة، لتمكين مستويات أكبر من الشمول المالي.

ويقدم التقرير، في عامه الثاني، تقييماً شاملاً ومقارناً للشمول المالي على نطاق عالمي، حيث يصنف 42 سوقاً على أساس نسبي، وهذا يتيح تحديد وتحليل المناطق، التي تحقق أكبر قدر ممكن من التقدم، وتلك التي تواجه أكبر قدر من التحديات.

وقال دان هيوستن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لـ «برينسيبال»: «على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المؤكدة في العام الماضي، فإنه من المشجع أن نرى استمرار تحسن الشمول المالي العالمي، ومتفائلون بشأن التقدم المستمر الذي تحرزه الحكومات والأنظمة المالية وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم، لمساعدة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه للشعور بمزيد من الأمان المالي».

وتحسن هذا الشمول على مستوى العالم؛ إذ أظهرت النتيجة الإجمالية له زيادة ملحوظة قدرها 5.6 نقطة، لتصل إلى 47.3 من أصل 100 نقطة، مدفوعاً بالتقدم في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

ولا تزال سنغافورة السوق الأكثر شمولاً من الناحية المالية، تلتها هونغ كونغ في المركز الثاني، ثم سويسرا في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الرابع، والسويد في المركز الخامس.