شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوظيف عبر «لينكدإن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منصة «لينكدإن»، الثلاثاء، إنها ستضيف ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أعمالها الأساسية، ما يسمح للقائمين بالتوظيف بالعثور على مرشحين للوظائف، من خلال طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، والسماح لمحترفي التسويق بإنشاء حملات إعلانية ببضع نقرات.

وتستخدم الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة «مايكروسوفت»، تكنولوجيا من شركة «أوبن أيه آي»، التي تمتلك برنامج المحادثة «تشات جي بي تي».

ولدى «لينكد إن» أكثر من 950 مليون عضو، والأغلبية العظمى منهم لا يدفعون مقابل الخدمة، وتقوم أعمالها الأساسية بتحصيل أموال من مسؤولي التوظيف ومحترفي التسويق والمبيعات، للوصول إلى مجموعة البيانات الخاصة بها.

وتقليدياً، يتطلب من العملاء البحث في قاعدة بيانات «لينكد إن» استخدام مرشحات البيانات والكلمات الرئيسية وتقنيات محركات البحث الأخرى، ما يعني بشكل أساسي ترجمة استعلام طبيعي مثل «أريد توظيف مطور برامج يتمتع بخبرة 10 سنوات في مينيابوليس» إلى اللغة التي تستخدمها قاعدة بيانات «لينكد إن».

والآن، يمكن للقائمين بالتوظيف طرح نفس السؤال بشكل طبيعي، ويمكن للكمبيوتر طرح الأسئلة مرة أخرى. وعلى سبيل المثال، قد يسأل مسؤول التوظيف عمّا إذا كان مهتماً بالمتقدمين المؤهلين في مدينة أخرى؛ حيث يوجد للشركة أيضاً مكاتب، أو أشخاص تتطابق عناوين وظائفهم تماماً، ولكن لديهم مهارات مماثلة.

وقال ريان روسلانسكي، الرئيس التنفيذي للشركة: إنه في عصر تتغير فيه المسميات الوظيفية بسرعة، تحاول «لينكد إن» تشجيع توظيف الأشخاص الذين تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة، بغض النظر عن المسمى الوظيفي أو التعليم. (رويترز)