شكرا لقرائتكم خبر شركة التعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي الإنجاز خلال مبادرة معادن بافتتاح مدرستي التميز العلمي في عرعر وطريف منذ 2016، إذ يتم التعاون مع شركة وادي الظهران للتقنية، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبفضل هذا التعاون والدعم من إدارة التعليم في المنطقة، تم تصميم مناهج تعليمية عالية الجودة للطلاب، تركز على تعزيز التفكير وتنمية المواهب، إضافة إلى تطوير قدراتهم في مجالات العلوم الطبيعية، لتمكين الشباب الطموح من مواصلة تعليمهم، وتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.
وتستقبل مدارس التميز 200 طالب كل عام، إذ تم دعم أكثر من 1200 طالب، وتخرج أكثر من 858 طالبا منذ 2020، وتمكن 569 خريجا من مواصلة مسيرتهم التعليمية في أهم الجامعات المحلية والعالمية في عدد من التخصصات المهمة، مثل: الهندسة، الرياضيات، التقنية، الطب، التمريض، والصيدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.