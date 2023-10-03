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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة التعدين العربية السعودية (معادن) حققت المركز الأول ضمن حفل الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تقديرا لجهودها في خدمة المجتمع عبر مبادرة «مدارس التميز العلمي»، إذ تسلط الجائزة الضوء على الأثر العلمي والمجتمعي الذي حققته.

ويأتي الإنجاز خلال مبادرة معادن بافتتاح مدرستي التميز العلمي في عرعر وطريف منذ 2016، إذ يتم التعاون مع شركة وادي الظهران للتقنية، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبفضل هذا التعاون والدعم من إدارة التعليم في المنطقة، تم تصميم مناهج تعليمية عالية الجودة للطلاب، تركز على تعزيز التفكير وتنمية المواهب، إضافة إلى تطوير قدراتهم في مجالات العلوم الطبيعية، لتمكين الشباب الطموح من مواصلة تعليمهم، وتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وتستقبل مدارس التميز 200 طالب كل عام، إذ تم دعم أكثر من 1200 طالب، وتخرج أكثر من 858 طالبا منذ 2020، وتمكن 569 خريجا من مواصلة مسيرتهم التعليمية في أهم الجامعات المحلية والعالمية في عدد من التخصصات المهمة، مثل: الهندسة، الرياضيات، التقنية، الطب، التمريض، والصيدلة.