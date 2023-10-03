شكرا لقرائتكم خبر البنك الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية نظم ندوة التقييم الخامسة للتنمية 2023، تحت عنوان مستقبل تقييم التنمية: «التكيف مع المشهد المتغير»، بمقر البنك الرئيس بجدة.

وتهدف الندوة للاستفادة من الابتكارات المستقبلية في تقييم التنمية داخل المؤسسات وعلى جميع المستويات، ونشر أفضل الممارسات القائمة على الأدلة التي تعزز فعالية التنمية واستيعاب الابتكارات في الوظائف الرئيسة التي تشمل: (تحليلات البيانات، وأداء الشركات، والاستراتيجية القطرية، وكفاءة العمليات، وإدارة النتائج).

وتناقش الندوة تفاقم تحديات التنمية القائمة وانعدام الأمن الغذائي، وفشل البنية التحتية الصحية والصراعات المتزايدة، وعدم المساواة الاجتماعية والعنف الاجتماعي، وتعزيز ثقافة التعلم داخل مجتمع التقييم، ودعم الاستعداد المؤسسي والرقابة على الحوكمة، وتعزيز جودة وسرعة استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية المعاد تنظيمها 2023 - 2025.