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وتهدف الندوة للاستفادة من الابتكارات المستقبلية في تقييم التنمية داخل المؤسسات وعلى جميع المستويات، ونشر أفضل الممارسات القائمة على الأدلة التي تعزز فعالية التنمية واستيعاب الابتكارات في الوظائف الرئيسة التي تشمل: (تحليلات البيانات، وأداء الشركات، والاستراتيجية القطرية، وكفاءة العمليات، وإدارة النتائج).
وتناقش الندوة تفاقم تحديات التنمية القائمة وانعدام الأمن الغذائي، وفشل البنية التحتية الصحية والصراعات المتزايدة، وعدم المساواة الاجتماعية والعنف الاجتماعي، وتعزيز ثقافة التعلم داخل مجتمع التقييم، ودعم الاستعداد المؤسسي والرقابة على الحوكمة، وتعزيز جودة وسرعة استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية المعاد تنظيمها 2023 - 2025.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.