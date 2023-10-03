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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمين الشرقية المهندس فهد الجبير استعرض خلال لقائه وفد أمانة العاصمة المقدسة، تجربة الأمانة في مجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، بحضور وكيل الأمين الاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، وذلك بمقر الأمانة.

وأكد الجبير على استعداد أمانة الشرقية لدعم الجهود الاستثمارية بالأمانات، وتقديم تجربتها والاستفادة منها، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال لصنع بيئة استثمارية جاذبة، منوها لدور أمانات المملكة في مجال الاستثمارات وتنميتها.

وأطلع الوفد خلال اللقاء على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال وسير الإجراءات ومؤشرات الأداء، وأهم المشاريع الاستثمارية النوعية، واستراتيجية الإعلانات وغيرها، إضافة إلى زيارته مركز التميز الاستثماري المخصص لدعم وخدمة المستثمرين ورواد الأعمال.