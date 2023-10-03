أمين الشرقية

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وأكد الجبير على استعداد أمانة الشرقية لدعم الجهود الاستثمارية بالأمانات، وتقديم تجربتها والاستفادة منها، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال لصنع بيئة استثمارية جاذبة، منوها لدور أمانات المملكة في مجال الاستثمارات وتنميتها.
وأطلع الوفد خلال اللقاء على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال وسير الإجراءات ومؤشرات الأداء، وأهم المشاريع الاستثمارية النوعية، واستراتيجية الإعلانات وغيرها، إضافة إلى زيارته مركز التميز الاستثماري المخصص لدعم وخدمة المستثمرين ورواد الأعمال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.