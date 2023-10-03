تصدير أول شحنة من منتجات جازان للصناعات إلى أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، متجهة إلى ولاية نيو أورلينس الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron)، الذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC بالمدينة.

ويملك ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزا لوجستيا مهما للتبادل التجاري بالمملكة، ويعد من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي 1.2 مليون حاوية نمطية سنويا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي 5 ملايين طن سنويا، ويتميز بغاطس يبلغ 16.5 مترا، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن «الجيل الخامس» الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.

يذكر أن من أبرز أهداف الميناء، تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.

أول شحنة من مدينة جازان للصناعات:

الوجهة: ولاية نيو أورلينس الأمريكية.

ولاية نيو أورلينس الأمريكية. تحمل: 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron).

37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron). يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة.

أنتج في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC.

ميناء مدينة جازان للصناعات: