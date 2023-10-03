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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين التقى في مقر الوزارة بالرياض أمس، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي الدكتورة فادية سعادة، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون لدعم جهود الوزارة ومبادراتها المتعددة لتطوير سوق العمل السعودي والمضي قدما نحو توسيع آفاق التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين.

وعبرت سعادة عن تقديرها لقيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعاون والدعم المميز والمثمر بين الجهتين، مشيدة بالتحولات الإيجابية المثمرة للسعودية المتعلقة بسوق العمل، والتي تشكل قصة نجاح على الصعيد الدولي، معبرة عن تطلعها لاستمرار الشراكة والتعاون في المستقبل.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للعلاقات المتميزة التي تربط السعودية بالمنظمات الدولية كافة، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.