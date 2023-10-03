شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السعودية البرتغالية تناقش تعزيز التعاون في لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي، أنطونيو كوستا سيلفا، اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة ضمن دورتها السادسة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور ممثلين عن القطاع العام من كلا البلدين.

واستعرض الاجتماع المبادرات القائمة والمستقبلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وبحث زيادة شراكة القطاع الخاص بين البلدين.

اللجنة السعودية البرتغالية

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال تأسست رسمياً في العام 1980 مع افتتاح سفارة البرتغال في السعودية، في حين شكلت المملكة بعثة دبلوماسية في لشبونة في عام 1995، كما تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عام 2006.