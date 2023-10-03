أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-10-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للفنادق، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وأيه كابيتال القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50.5 ألف سهم، 281.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 142.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 130 ألف سهم، 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 42.4 مليون سهم، 734 سهم، 100 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى كليوباترا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 104.9 ألف سهم، 32.9 ألف سهم، 930 سهم، 662.3 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 831.1 ألف سهم.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن تخطي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حاجز 20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها من حصيلة بيع أكثر من 2400 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة.

الإسكندرية لتداول الحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية عن الحسابات الختامية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، وبلغ حجم الإنتاج الكمي عدد 827.2 ألف حاوية مكافئة تجارة خارجية وعدد 4107 حاوية مكافئة ترانزيت، وارتفاع إيرادات النشاط التجاري إلى 4.961 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 75%، وزيادة صافي الربح بعد الضريبة 4.388 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 116%.