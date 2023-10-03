شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "رجال الأعمال": شباب الصناعة يؤيدون الرئيس السيسي لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال وشباب الصناعة يأييدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية، في ظل إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، ولذا يؤيدون ترشحه لفترة جديدة لما بذله من مجهودات ضخمة حققت مصر نجاحات اقتصادية وتنموية وسياسيا على الصعيدين المحلي والاقليمي عربيًا وافريقيًا ودوليًا.

أشاد فتوح، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة خلال مؤتمر حكاية وطن بإنهاء جميع مشروعات وزارة الإسكان والنقل بنهاية 2025، مضيفًا أن الفترة الجديدة تعد بمثابة حصاد لثمار الاصلاح الاقتصادي والجمهورية الجديدة.

كما أشاد فتوح بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي تعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى والعلاقات السياسية الوطيدة مع الأشقاء وكافة دول العالم في عهد الرئيس السيسي تضع مصر في المكانة التي تستحقها وتسرع من تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار فتوح، أن الرئيس السيسي أعطى أولوية كبيرة للنهوض بالقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي لتحقيق هدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

ولفت أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمضي في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية وترشيد الاستيراد والقضاء على الأزمات الاقتصادية ومنها أزمة العملة الأجنبية بتوطين الصناعات التي يتم استيراد منتجاتها من الخارج وتشجيع اقامة صناعات الخامات ومستلزمات الانتاج محليًا والافراج عن البضائع بالموانئ المصرية في زمن قياسي.