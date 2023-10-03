الإمارات: قلة الاستثمار في قطاع النفط «أمر مخيف»

الشارقة - اميمة ياسر - صرّح وزير الطاقة الإماراتي لشبكة CNN، بأنه يجب أن يكون هناك استثمار مستمر في قطاع النفط والغاز، إلى جانب التزامات تحول الطاقة. وفي مقابلة مع بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN، على هامش مؤتمر "أديبك" لصناعة الطاقة في أبو ظبي، قال سهيل المزروعي إنه "قلق بشأن شيء واحد فقط، وهو نقص الاستثمارات".

ويأتي ذلك عقب تعليقات من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الذي قال لـCNN في مؤتمر أديبك، الثلاثاء، إنه "من خلال قلة الاستثمار، فإننا نعرض أمن الطاقة للخطر... وبدون هذا أعتقد أن هناك احتمالات جدية بأن الأسعار والتقلبات سوف تتصاعد مع تزايد نمو الطلب".

وعندما سُئل عن اجتماع أوبك + المرتقب، قال سهيل المزروعي إنهم سيجتمعون الأربعاء لمناقشة التوقعات، وأنه "يمكننا أن نؤكد لكم أننا ننظر إلى الطلب بنظرة متأنية للغاية لأن ارتفاع الطلب هو شيء رأيناه هذا العام. النمو هذا العام يتجاوز ما توقعه الكثيرون قبل بضع سنوات. نحن نتحدث عن نمو الطلب بنسبة 2% وهذا أمر مخيف".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في فيينا في 26 نوفمبر