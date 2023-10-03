الاقتصاد

الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية طارئة في متصفح «جوجل كروم»

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية طارئة في متصفح «جوجل كروم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تغريدة على موقع «إكس»، تحذيراً من ثغرة أمنية طارئة في متصفح جوجل كروم.

وأكد المجلس أنه رصد ثغرة أمنية طارئة في متصفح جوجل كروم، تم استغلالها بالفعل، حيث يمكن أن تؤدي إلى انهيار التطبيقات أو تنفيذ الأكواد بشكل قسري. ونصح مجلس الأمن السيبراني بتحديث المتصفح الخاص بالمستخدمين لضمان الحماية الكاملة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا