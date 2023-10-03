شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية طارئة في متصفح «جوجل كروم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تغريدة على موقع «إكس»، تحذيراً من ثغرة أمنية طارئة في متصفح جوجل كروم.

وأكد المجلس أنه رصد ثغرة أمنية طارئة في متصفح جوجل كروم، تم استغلالها بالفعل، حيث يمكن أن تؤدي إلى انهيار التطبيقات أو تنفيذ الأكواد بشكل قسري. ونصح مجلس الأمن السيبراني بتحديث المتصفح الخاص بالمستخدمين لضمان الحماية الكاملة.