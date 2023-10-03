شكرا لقرائتكم خبر عن المصعبي: 100 عميل دولي لدى «أدنوك للإمداد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات أن الشركة توفر حلولاً موثوقة وفعّالة، من حيث التكلفة في مجال الخدمات البحرية والخدمات اللوجستية، من خلال ثلاث وحدات أعمال رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

قال المصعبي: «تُقدم الشركة هذه الحلول لشركات مجموعة أدنوك ولأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتدير عملياتها من خلال 5 قواعد لوجستية ومرافق تخزين». مبيناً أنها توظف أكثر من 7,000 شخص وأكثر من 3,200 بحار، مع معدل توطين يبلغ 48.2%، وتلتزم بتعزيز القيمة المحلية، من خلال التعامل مع الشركات المحلية، وتشجيع التصنيع على المستوى الإقليمي ودفع النمو الصناعي عبر جميع العمليات.

وقال المصعبي: «تركّز الشركة على قطاع الطاقة، وتشهد نمواً سريعاً في سعيها إلى ربط أوصال العالم، من خلال تقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية، مع الالتزام بتحقيق الاستدامة وحماية البيئة والسلامة والجودة».

استراتيجية نمو ذكية

أضاف: «تتبنى استراتيجية نمو ذكية تركز على المحاور التالية: توسيع نطاقها الجغرافي، والتوسع في قطاعات الأعمال الجديدة، وخلق مصادر إيرادات جديدة، ومواصلة توسيع أسطولها بشكل استراتيجي. كما تستند هذه الاستراتيجية إلى رؤية مستقبلية حديثة تعتمد على خبرات ومهارات قوتها العاملة، وحجم ونطاق أسطولها، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لدعم جهود خفض الكربون وزيادة الكفاءة».

وتابع: «توفر الشركة حالياً الدعم إلى 100 عميل في أكثر من 50 دولة وتطمح إلى تحقيق المزيد من التوسع على المستوى العالمي الدولي، كما تشهد أدنوك للإمداد والخدمات حركة نمو سريعة بهدف تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة ودعم الأهداف الإنتاجية المتزايدة لمجموعة أدنوك حتى عام 2027».

وأوضح: «نبحث باستمرار مجالات جديدة من فرص نمو الأعمال، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي نرى أنها تقدم فرص نمو إضافية لأعمالنا، مثل امتلاك وتشغيل الناقلات الخضراء، التي تعتمد على وقود الميثانول والأمونيا المنخفض الكربون لنقل الهيدروجين النظيف».

وذكر الرئيس التنفيذي لأدنوك للإمداد والخدمات أن الشركة تستفيد من إرثها العريق، في مجال الخدمات البحرية وتصب تركيزها على تسريع خطاها نحو تحقيق الاستدامة، لترتقي إلى مستوى الشركات الرائدة عالمياً، في مجال خفض الكربون وحماية المنظومة البحرية.

ضمان الامتثال

بيّن المصعبي: «في إطار الجهود الهادفة إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية، اتخذت الشركة إجراءات فعالة لضمان امتثال أسطولها البحري لأهداف المنظمة البحرية الدولية لعام 2030. وتشمل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في تطوير وقود أنظف وصديق للبيئة، وتصميم سفن منخفضة الانبعاثات، واعتماد أنظمة إدارية متطورة، من حيث كفاءة استخدام الطاقة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 21% في كثافة الكربون منذ عام 2018.