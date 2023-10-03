الاقتصاد

بريق الذهب يخبو.. 230 دولاراً الخسائر منذ مايو

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بريق الذهب يخبو.. 230 دولاراً الخسائر منذ مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب خسائره، الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوياته في سبعة أشهر، إذ عززت التوقعات بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة عوائد الدولار والسندات. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1825.70 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو/أيار، انخفضت بأكثر من 11%، أو 230 دولاراً، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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