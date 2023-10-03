شكرا لقرائتكم خبر عن بريق الذهب يخبو.. 230 دولاراً الخسائر منذ مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب خسائره، الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوياته في سبعة أشهر، إذ عززت التوقعات بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة عوائد الدولار والسندات. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1825.70 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو/أيار، انخفضت بأكثر من 11%، أو 230 دولاراً، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.