شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تناقش تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسى لصالح التنمية والان مع تفاصيل الخبر
وذكر الموقع، أنه فى خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتفاقم الأزمات العابرة للحدود، أصبحت الحاجة إلى التمويل العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثرَ أهمية من أى وقت مضى. ولا يتدفق إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى قدر ضئيل من إجمالى رأس المال الذى تحتفظ به المؤسسات المالية الخاصة، وتدير البنوك العالمية والمؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول أكثر من 400 تريليون دولار من الأصول - وهو ما يعادل أضعاف رأسمال بنوك التنمية العالمية مجتمعة.
وتساءل ما المطلوب إذن لاجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية؟ وما هي الفرص المتاحة لتوسيع قائمة المشروعات الجاهزة للاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؟ في هذه الفعالية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وغيرُها من كبار المستثمرين العالميين بعرض الدروس المستفادة من الشراكات الناجحة وبحث الطرق المبتكرة لتعبئة رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص في البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها.
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