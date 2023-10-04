شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يكشف تأثير التنمية المستدامة على حياة الناس وتفاصيل تأثير التغيرات المناخية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم في النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365، تفاصيل تصريحات الدكتور محمود محيى الدين للموقع الرسمي للأمم المتحدة، حيث شارك محيي الدين -مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27- في الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي عقد على هامش الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاجتماع بحث توفير القيادة السياسية والتوجيه بشأن تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لعام 2015، وهي إطار الأمم المتحدة لحشد الموارد لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وحول المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد مضي نصف المدة المقررة لتحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، قال محيى الدين: "النصف الأول من المدة المقررة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان ببساطة تعيسا على العالم، نظرا إلى الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، وما أعلنه الأمين العام نفسه خلال تقديمه لتقريره الخاص المعني بتقييم أداء العالم في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة، 12 في المائة فقط من الدول هي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وأكثر من 50 في المائة من الدول منحرفة عن المسار السليم، والوضع في 35 في المائة من البلدان أسوأ مما كان عليه عام 2015".