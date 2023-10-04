شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أسعار الفائدة تدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات اقتصادية مخاوف إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة المرتفعة.

وزادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفًا إلى 9.610 مليون في اليوم الأخير من أغسطس.

هبوط ستاندرد آند بورز وناسداك

ووفقًا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 58.78 نقطة أو 1.36%، ليغلق عند 4230.24 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 248.31 نقطة أو 1.87% إلى 13059.47 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 425.93 نقطة أو 1.27% إلى 33007.42 نقطة.