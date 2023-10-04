شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الفئة العمرية 20-25 سجلت أعلى نسبة زواج عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2022، أن الفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 30 سنة" سجلت أعلى نسبة زواج خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد العقود بها 374 ألف و631 عقداً تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود بها 4 آلاف و927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وقالت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعلى نسبة زواج كانت في الفئة العمرية "من 20 إلى أقل من 25 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 349 ألف و276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

وإجمالا قدرت النشرة عدد عقود الزواج في الحضر بنحو 384 ألف و468 عقداً عام 2022 تمثل 41.4٪ من جملة العقود، مقابل 359 ألف و806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 544 ألف و960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود، مقابل 520 ألف و235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.