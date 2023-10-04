شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 49 مشروع تنمية وإنتاج بترول باستثمارات 34 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع البترول، نتائج هائلة فيما يتعلق بأنشطة التنمية والإنتاج،حيث تم تنفيذ 49 مشروع باستثمارات 34 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ حجم إنتاج عام 2023/2022، 1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.

وتضمنت أهم مشروعات التنمية والإنتاج تنمية "حقل ظهر،آتول ،نورس ،شمال الإسكندرية غرب دلتا النيل ،جنوب غرب بلظيم ،غرب الدلتا العميقة، دسوق

،شمال سيناء ،شمال العامرية"